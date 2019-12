Barça, Sergi Roberto: "Ora aspettiamo il Real ma era importante vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il poker rifilato all'Alaves, il giocatore del Barcellona Sergi Roberto ai microfoni della stampa spagnola ha detto: "Era importante vincere l'ultima partita dell'anno. Dobbiamo aspettare per vedere cosa fa il Real Madrid. Ma noi, possiamo goderci le vacanze di Natale. Il primo tempo è stato tranquillo perché non sono mai arrivati in area. Poi abbiamo hanno segnato e segnato un altro goal veloce, ma siamo partiti bene. Normalmente, giocano con due attaccanti. Ma oggi hanno giocato con uno solo, quindi ci aspettavamo da loro una partita più difensiva".