La segreteria tecnica del Barcellona, racconta il Mundo Deportivo, ha dato il proprio via libera ai rinnovi di Marc-Andrè ter Stegen e Nelson Semedo. Entrambi col contratto in scadenza nel 2022, nelle prossime settimane partiranno le trattative che però potranno trovare l'ufficialità solo a stagione conclusa. Prima del termine dell'anno infatti nelle idee dei dirigenti c'è solo la possibilità di chiudere il prolungamento di Leo Messi, il cui contratto attuale scadrà nel 2021. La Pulce sta trattando per rinnovare fino al 2022 o al 2023.