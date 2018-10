Barça-Siviglia per la vetta, Mundo Deportivo: "Operazione primato"

Alle 20.45 Barcellona e Siviglia si giocheranno la vetta della classifica. "Operaciòn liderato", titola in prima pagina Mundo Deportivo, parlando di un'operazione primato, appunto per guidare la classifica. Per farlo i blaugrana devono battere la sorpresa Siviglia al Camp Nou e recuperare la vetta di un campionato equilibratissimo.