© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clausola da 100 milioni di euro fissata lo scorso giugno nel nuovo contratto, Juan "Chumi" Brandariz è la soluzione d'emergenza per la difesa del Barcellona. Il ragazzo fa già parte della rosa della prima squadra in allenamento ora con la pausa delle Nazionali ma il gallego potrebbe non essere solo una soluzione temporanea. Lo spiega il Mundo Deportivo.