© foto di J.M.Colomo

Importante novità in arrivo dalla Spagna riguardante Saul Niguez, cetrocampista dell'Atletico Madrid e della Spagna. Secondo il Mundo Deportivo il Barça ha una sorta di 'diritto di prelazione' sul giocatore, risalente addirittura ai tempi del passaggio di David Villa dai blaugrana ai Colchoneros (2013). Questo diritto prevede che l'Atletico informi il Barcellona nel caso in cui qualche altro club metta sul piatto un'offerta considerata soddisfacente. In quel caso il Barça potrebbe pareggiare la proposta e portarsi a casa il giocatore, la cui clausola rescissoria ammonta a 150 milioni.