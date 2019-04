Barça, Suarez aspetta il Liverpool: "Il nostro tifo vuole la Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Sono passati anni dall'ultima volta che abbiamo giocato in semifinale di Champions League e adesso vogliamo raggiungere il nostro obiettivo". Queste le parole dell'attaccante del Barcellona, Luis Suarez, che al sito ufficiale del club ha espresso le sue sensazioni alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Liverpool: "Quest'anno siamo tornati ai livelli che il club ci chiede - ha detto l'uruguaiano, ex della partita (ha giocato con i Reds dal 2011 al 2014) - siamo sulla strada giusta. La Champions non è una competizione normale ma un torneo speciale che vogliamo vincere. Un torneo dove non puoi distrarti un secondo, perché la paghi cara. Dopo essere stati eliminati ai quarti negli ultimi tre anni adesso vogliamo vincere. Nell'ultima partita contro il Manchester United, dall'atmosfera del Camp Nou abbiamo avuto la sensazione che il pubblico voglia vederci sollevare quella coppa".