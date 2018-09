Barça, Suarez commenta il mercato: "Malcom mi ricorda Douglas Costa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista a RAC 1 e ripresa dal Mundo Deportivo in cui parla anche del mercato blaugrana appena concluso: "Mi hanno sorpreso molto Arthur e Lenglet. Hanno molta qualità e grande visione di gioco. Messi mi ha detto che Arthur, in alcune cose, gli ricorda molto Xavi. Malcom invece è un giocatore molto diverso dagli altri due. Agile, veloce, furbo, scaltro. Mi ricorda Douglas Costa. Vidal lo conoscono tutti, è la nostra marcia in più a centrocampo, ci garantisce chili e centimetri, e anche tatticamente può essere molto utile".