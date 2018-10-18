Barça, tegola Umtiti: probabile assenza del francese contro l'Inter

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JUVE: TRINCAO NEL MIRINO, IL FUTURO DI MANDZUKIC SOLO A FINE STAGIONE. IDEE JORDI ALBA E KIMPEMBE. MILAN: DAL FLAMENGO CONFERMANO L'AFFARE PAQUETA'. INTER: RINNOVO VICINO PER BROZOVIC, AUSILIO RIPENSA A MALCOM. ROMA: DZEKO VERSO IL PROLUNGAMENTO, CONCORRENZA ALLA JUVE PER DE LIGT....
Oggi
14 Ott Polonia-Italia 0-1
14 Ott Alessandria-Robur Siena 1-1
13 Ott Juventus-Fiorentina 0-1 (Femminile)
13 Ott Casertana-Catania 1-1
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