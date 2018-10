Barça, tegola Umtiti: probabile assenza del francese contro l'Inter

© foto di Federico Gaetano

Problemi in difesa per il Barcellona in vista delle prossime settimane. Il francese Samuel Umtiti, out nelle ultime tre gare dei blaugrana per un problema al ginocchio sinistro, sta affrontando un percorso riabilitativo preciso e il suo rientro in campo anticipato rischierebbe di compromettere quanto fatto fino ad oggi. Per questo, scrive Marca, probabilmente salterà almeno le sfide con Siviglia, Inter e Real Madrid.