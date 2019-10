Barça, Ter Stegen: "I ko contro Roma e Liverpool non hanno spiegazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marc-André Ter Stegen, portiere del Barcellona, ha parlato alla rivista tedesca "11 freunde" delle eliminazioni in rimonta in Champions contro la Roma due anni fa e contro il Liverpool l'anno passato: "Non possono essere definiti o chiariti gli errori tattici o i problemi legati al gioco. Bisogna pensare piuttosto ai problemi psicologici dietro a queste rimonte. Ecco perché non direi mai che questo tipo di sconfitte non potranno mai più accaderci. Siamo rimasti tutti congelati da quanto accaduto, proprio perché non c'erano spiegazioni".