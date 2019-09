© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere del Barcellona Marc-Andre ter Stegen ha parlato a margine di un evento pubblico nel capoluogo catalano, come riportato dai siti iberici fra cui Marca: "Neymar? E' un giocatore spettacolare e il club ha fatto ciò che poteva. Ma noi siamo felici della rosa che abbiamo. Messi e la clausola per liberarsi a zero? Si merita di avere questa opportunità, ovvero di poter decidere il proprio futuro. Lui si sente bene nel club e nella città, è difficile immaginare un suo spostamento. Rakitic? E' bello che sia rimasto perché ci dà molta qualità. Ha un contratto e mi auguro possa restare anche in futuro".