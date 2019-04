© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella mattinata di oggi il portiere del Barcellona Marc André ter Stegen ha parlato della doppia sfida in semifinale di Champions contro il Liverpool: "Conosciamo gli avversari e siamo felici di incontrarli, sarà una grande doppia sfida. Non c'è una squadra favorita, in semifinale può sempre succedere di tutto. Noi però sappiamo di avere in mano la possibilità di fare qualcosa di importante per il club e per i tifosi. La Champions è qualcosa di speciale, vogliamo vincerla per realizzare il nostro sogno. E' bello che la gente ci chieda di vincere il Triplete, ci proveremo".