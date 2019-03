Barça, Umtiti complica l'arrivo di De Ligt. Il francese non vuole partire

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il Barcellona stia spingendo per arrivare a Matthijs de Ligt, Samuel Umtiti non intende lasciare i blaugrana. Il francese è l'indiziato numero uno a partire, considerato lo status di intoccabile di Gerard Piqué e considerati anche i problemi fisici che stanno creando qualche dubbio nel direttivo catalano. Appena 10 presenze quest'anno fra Liga e Champions League. A 25 anni il suo valore è ancora alto e potrebbe finanziare l'arrivo del giovane difensore olandese. Tuttavia il francese è convinto di poter ricoprire ancora un ruolo importante nel Barcellona, nonostante il suo rimpiazzo, Lenglet, stia facendo molto bene. In caso di rifiuto di Umtiti a lasciare il Barça sfumerebbe l'arrivo di De Ligt.