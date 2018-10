Barça, Umtiti rischia l'operazione. Il francese salterà la sfida con l'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samuel Umtiti rischia l'intervento chirurgico. Il difensore del Barcellona fin qui ha evitato l'operazione seguendo un trattamento conservativo,c he però non ha dato gli effetti sperati. Il francese ha problemi al ginocchio sinistro e ha saltato le ultime due partite di campionato. Da escludere a questo punto la sua presenza nella sfida contro l'Inter, in programma il 24 ottobre.