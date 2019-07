© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il pressing del Barcellona, intenzionato a pagare la clausola di Antoine Griezmann per prelevarlo dall'Atletico Madrid. Negli scorsi giorni la società della capitale ha fatto capire di non essere disposta a dilazionare il pagamento in più tranche: ai blaugrana servirà insomma una bella dose di liquidità se vorrà arrivare a Le Petit Diable. Secondo alcuni c'era la possibilità che il Barça si rivolgesse ad un istituto di credito per ottenere un prestito di denaro, una situazione smentita da fonti molto vicine allo stesso club, come riporta Mundo Deportivo. Che aggiunge come il Barcellona sia fiducioso di poter arrivare ad una soluzione, anche se per un trasferimento di tale portata ha bisogno di tutti i tempi tecnici necessari.