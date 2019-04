© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Atletico Madrid, il centrocampista del Barcellona Kevin Prince Boateng ha postato una foto dei suoi compagni su Instagram scrivendo: "Che squadra", nonostante fosse stato 90 minuti in panchina. Un tifoso però lo ha attaccato sottolineando il suo scarso utilizzo: "Sei venuto a Barcellona solo per fare foto”. Ma la risposta di Boateng non si è fatta attendere: "Sì, ma solo foto belle".