Barça-Valladolid, Vidal titolare. C'è anche Fati, Griezmann in panchina

Arturo Vidal sarà in campo dal 1' nel Barcellona che stasera affronterà il Valladolid nella sfida valida per la undicesima giornata della Liga. Dopo oltre un mese torna in campo anche Ansu Fati, per la seconda volta titolare in campionato. Questo l'11 scelto da Ernesto Valverde: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Fati.