Barça, Valverde: "Al The Best mancava il migliore. Sua assenza lecita"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in sala stampa prima della sfida contro il Leganes: "Sarà dura, ma il nostro obiettivo è sempre quello di vincere ogni partita. Il premio The Best? Non sono qua per fare paragoni. Modric ha fatto una grande stagione, ma quello era un premio al migliore del mondo ed il migliore del mondo, secondo me, non c'era (Messi, ndr). Formazione? Miranda sulla sinistra è un'opzione, così come Vermaelen e Coutinho in posizione di attaccante. Sono tutte possibilità ma non voglio dare indicazioni di formazione. Il VAR? Ero durioso di capire se e quanto avesse rallentato i tempi di gioco. In alcune partite è successo, in altre no. Inoltre non capisco perché ha incidenza su un'espulsione ma non su una punizione da cui può nascere un gol. L'assenza di Messi e CR7 al The Best? Quando fai una festa puoi invitare una persona e questa può decidere se rispondere all'invito oppure no".