Barça, Valverde: "Concentrazione per 90', altrimenti il Liverpool ti uccide"

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona che domani affronterà il Liverpool nell'andata delle semifinali di Champions, ha parlato in conferenza stampa dal Camp Nou: "Non so dire se siamo la squadra più in forma, ma di certo scenderemo in campo con l'idea di giocarci una finale. Il Liverpool è una grande squadra con un attacco straordinario, sappiamo che sarà difficilissimo. Vogliamo vincere ma per farlo non dovremo avere cali di tensione, a loro bastano 10 minuti per punirti. Dallo scorso anno hanno cambiato pochissimo, sono una squadra riconoscibile e la finale giocata lo scorso anno gli ha dato qualcosa in più in fatto di esperienza".

Come sta Messi? "Sta bene, lui come tutta la squadra anche se è vero che Leo si è riposato più di altri ultimamente".

L'aver vinto la Liga può dare un vantaggio? "Di certo ci ha fatto mantenere alta la competitività. Ma questa è una semifinale di Champions...".

Quella di domani è la gara più importante della mia carriera? "Cerco di sdrammatizzare su certe considerazioni. Anche le gare in cui lottavo per non retrocedere erano importanti. Di certo ci sono tanti allenatori che vorrebbero essere al mio posto".

Come si prepara una semifinale di Champions a livello psicologico? "La preparazione non è molto diversa dai quarti o dagli ottavi. Noi scenderemo in campo con voglia e ambizione".

Come sta Luis Suarez? "Ha giocato sempre, mi sarebbe piaciuto risparmiarlo contro il Levante ma era importante vincere la Liga. E' motivato tanto quanto le altre gare".