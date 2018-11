Barça, Valverde: "E' mancata intensità, ci abbiamo provato in tutti i modi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato in casa dell'Atletico Madrid, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha detto: "Ogni squadra schiera sul campo ciò che pensa di dover fare. Noi abbiamo giocato nella loro area e loro hanno agito in contropiede. Ognuno è stato fedele a ciò che fa normalmente. È possibile che ci sia mancato un po' di intensità, ma l'Atlético si difende molto bene in casa. Abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo controllato molto bene i loro contrattacchi e hanno segnato con molta strategia".