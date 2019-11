Barça, Valverde: "Il terzo gol ci ha fatto male. Dembélé scelta tecnica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta del Barcellona in casa del Levante è arrivata in modo inaspettato, con i padroni di casa capaci di ribaltare il risultato con tre gol in meno di 10 minuti. I blaugrana di Ernesto Valverde non sono riusciti ad evitare il passivo, nonostante un gol annullato a Messi. Il tecnico dei catalani in conferenza stampa ha voluto analizzare la gara, queste le sue dichiarazioni, riportate da Marca:

Sembrava che potessimo segnare in qualsiasi situazione. Nel secondo tempo non abbiamo dominato il gioco, non abbiamo creato pericoli, ma il vantaggio era minimo e in due mosse siamo stati rimontati. Abbiamo cercato di andare avanti, ma il terzo gol subìto ci ha fatto molto male. Riuscire a segnare il raddoppio ci avrebbe dato spazio, ma è stato annullato ed è andata diversamente. Dobbiamo accettarlo. Ovviamente non penso alle dimissioni. È semplicemente una sconfitta. Dembélé? La sua assenza è una questione tecnica. Quando si perde ci si ricorda sempre di chi non ha giocato. Avrà altre partite a disposizione."

"È vero che non stiamo facendo la stessa stagione in casa e in trasferta. In casa giochiamo meglio, ma dopo le prime partite siamo migliorati. Dobbiamo continuare. Abbiamo perso una partita e basta. Dobbiamo reagire e reagiamo sempre. Questa volta non sarà diverso."

"Il gioco Levante? Non sono sorpreso perché lo apprezzo molto. Mi aspetto sempre il meglio dell'avversario. Abbiamo visto un grande Levante nel secondo tempo. È vero che abbiamo subìto tre gol, ma l'atteggiamento è sempre buono. L'avversario gioca. A volte è giusto e dobbiamo accettarlo. Non abbiamo nulla da dire. Penso più a ciò che è successo prima dell'1-1 che dopo. Quello che è venuto dopo è il calcio, e può succedere ".

"Abbiamo già giocato buone partite fuori casa. Si tratta di ripeterlo. Per gli avversari è una delle partite dell'anno. Succede con tutti. È vero che ci sono molte partite così e sappiamo che per vincere in questi campi, in cui sono così motivati, devi fare uno sforzo enorme. Ci siamo abituati."

"È vero che fuori casa stiamo incontrando difficoltà, al contrario delle partite in casa. Abbiamo più problemi perché ci affrontano con un gioco duro e lì soffriamo. Nel primo tempo siamo andati bene e non abbiamo avuto problemi ma in un minuto hanno ribaltato il risultato, dopo avremmo potuto segnare un altro gol ma non è stata la nostra giornata."

"Dobbiamo guardarci l'un l'altro per correggere quello che abbiamo sbagliato, se fossimo riusciti a tenere il pareggio più a lungo avremmo potuto fare risultato, ma non abbiamo iniziato bene nella ripresa. Dovevamo essere più proattivi per aumentare il vantaggio".