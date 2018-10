Barça, Valverde: "In Copa coi canterani. Il Real Madrid non è morto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Leonesa in Copa del Rey: "Per loro sarà la gara dell'anno, noi abbiamo più da perdere che da guadagnare. Siamo usciti bene da una situazione complicata e questo credo che ci possa dare più forza come squadra. Sarà un banco di prova per i ragazzi più giovani, in gioco c'è una qualificazione e io ho voglia di vederli all'opera. Il comunicato di esonero per Lopetegui? Non parlo di comunicati di altri club. Dico solo che mi dispiace quando esonerano un collega. Non credo che per il Real Madrid sarà un anno di transizione, manca ancora tanto e sicuramente proveranno a vincere il campionato. Real più pericoloso con Solari? Non so se lo sarà maggiormente con Solari. L'unica cosa che so è che il Real Madrid è sempre pericoloso".