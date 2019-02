© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha presentato così in conferenza stampa la sfida di ritorno della semifinale di Copa del Rey in programma domani contro il Real Madrid: "Mi piacerebbe celebrare le mie 100 gare col Barcellona conquistando la finale di Copa del Rey. Ci aspetta una partita importante ed equilibrata, come ogni Clásico. L'1-1 dell'andata al Camp Nou non ci piace, ma è ancora tutto aperto. Abbiamo l'obbligo di segnare e dobbiamo vincere. Arriviamo bene a questo incontro, gli stimoli non mancano mai in vista di questi appuntamenti. Precedenti a favore? Non importano, il Real domani partirà subito forte e non ha senso guardare al passato. VAR? Nessun panico, noi siamo tranquilli".