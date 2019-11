© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Può strappare il pass per gli ottavi di Champions League, e da primo del girone, il Barcellona di Ernesto Valverde. Il tecnico blaugrana ha così commentato la vittoria per 3-1 contro il Borussia Dortmund, come riportato da Sport: "Abbiamo avuto molti buoni momenti lungo la partita, abbiamo giocato pensando di sigillare la qualificazione al prossimo turno, mentre loro devono fare i conti anche con l'Inter. Più di ogni cosa ha funzionato bene la pressione alta, poi gli attaccanti hanno concluso alla perfezione. Solo sul 3-0, quando tutto sembrava chiuso, ci siamo un po' scomposti. Suarez e Messi si intendono bene, ma anche con Griezmann possono farlo. Possono trasmettersi uno le virtù dell'altro".

Quindi anche una valutazione sull'infortunio occorso a Dembele: "Dobbiamo vedere, ha una lesione al tendine del ginocchio. Di sicuro dovrà rimanere fermo per un po', ed è molto dispiaciuto perché viene da una serie di altri stop. Ha fatto un movimento strano che gli ha procurato la lesione... Vogliamo aiutarlo", ha concluso l'allenatore del Barcellona.