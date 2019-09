© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa in casa Barcellona di Ernesto Valverde. Tanti temi toccati alla vigilia della gara contro il Valencia di domani sera al Camp Nou, a partire da Lionel Messi. "Non ho voluto leggere la sua intervista a Sport: lo conosco, tutti poi interpretano o reinterpretano quello che dice. Le sue condizioni? Non sono un medico, ma dico che è difficile che possa giocare martedì in Champions".

Sul futuro di Messi. "Non devo preoccuparmene, ognuno decide il suo futuro insieme al club".

Su Neymar. "Ne parlavamo prima, durante e ora anche dopo il mercato. Tuttoqua: è un grande giocatore, lo ho allenato quindici giorni ma se ne parla davvero troppo e non mi piace questo".