© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Alaves. Ecco le sue parole riportate da Marca: "Abbiamo giocato un buon primo tempo, nella ripresa ci abbiamo messo meno carattere ed è arrivato il loro gol. Poi abbiamo trovato la rete della tranquillità. No, non ci siamo rilassati. Venivamo da una partita molto intensa, è stato anche merito dei nostri avversari. Messi? È una fortuna averlo in squadra, in ogni momento può segnare".