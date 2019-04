© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Liga contro il Villarreal: "I nostri avversari sono in difficoltà, ma hanno fatto grandi partite con le big del campionato. Ora mancano 9 partite e per tutti sono delle finali. Messi out per turnover? Non esiste uno scenario idoneo per far riposare Messi, ma domani decideremo. Noi dobbiamo solo vincere, se otteniamo i 3 punti in 6 di queste 9 saremo campioni. Griezmann? Il fatto che se ne parli non destabilizza né noi né l'Atletico. Si parlerà ancora di lui e di altri giocatori".