© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa in vista del Clasico di Liga contro il Real in programma domani: "Ci giochiamo dei punti in una competizione diversa dalla Copa. Ripetersi contro il Real in due partite consecutive è difficilissimo, ma ci proveremo perché vincendo daremmo un colpo morale ai Blancos. Loro però vorranno rifarsi dopo la sconfitta dell'altro giorno. Quelle col Real sono sfide intense e complicate, sto pensando ad alcuni cambi in formazione. Un successo per estromettere il Real alla corsa per il titolo? Non pensiamo a questo, la nostra idea è vincere per noi stessi, non per creare problemi al rivale. Detto questo è una grande opportunità per noi, anche se la Liga non si deciderà certamente domani. Triplete? Per ora non abbiamo vinto niente. Penseremo al doblete quando vinceremo un titolo, eventualmente al triplete se e quando ne vinceremo due".