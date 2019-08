Barça, Valverde: "Primo tempo non buono. Abbiamo perso due punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il pareggio con l'Osasuna non ha soddisfatto le aspettative verso un Barcellona che in queste prime battute del campionato sembra faticare più del dovuto di fronte ad avversari alla portata. Il tecnico Valverde, nel post partita, ha analizzato alcuni aspetti della prestazione dei suoi, come riportato da AS.com:

"Oggi il nostro primo tempo non è stato buono. Non sapevamo come uscire. Non avevamo chiarezza nel gioco. Nel secondo tempo siamo migliorati, ecco perché abbiamo rimontato. Dopodiché abbiamo avuto cinque minuti in cui non siamo riusciti a lasciare la nostra metà campo ed è arrivato il rigore. Abbiamo perso due punti. Fati è un attaccante, affronta l'avversario e ha un buon tiro. Pensavo avessimo bisogno di una scintilla.

Ho riproposto la formazione perché siamo stati molto bravi contro il Betis. C'è molta concorrenza. Vidal e Arthur sono entrati. Si tratta di essere pazienti. Quando hai un parco centrocampisti come questo è molto difficile accumulare minuti. Rakitic? Cosa posso dire... L'anno scorso quando Ivan ha giocato, Semedo è rimasto in panchina perché Sergi Roberto ha giocato ... E perché Arthur non gioca? Ho molti grandi giocatori, tutti possono essere titolari".