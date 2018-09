© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in sala stampa prima della sfida contro la Real Sociedad: "Dobbiamo partire forte, sarà fondamentale. Probabilmente ci saranno dei cambi, devo tenere conto delle sfide di Champions dei prossimi giorni. Girona-Barça a Miami? E'un discorso per gennaio, ogni giorno escono cose nuove. Ancora non sappiamo niente di preciso. Messi, Pique e Jordi Alba che non sono andati in Nazionale? E' un bene per noi, non posso negarlo. L'adattamento di Arthur e Vidal? Abbiamo fiducia in loro, speriamo che rendano al massimo delle loro possibilità. Un sostituto di Jordi Alba a gennaio? Vedremo. Magari potrà giocare Miranda, Vermaelen, Sergi Roberto o, perché no, il capo dell'ufficio stampa".