Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valencia: "Sta attraversando un momento importante, è in fiducia e lo dimostra la qualificazione alle semifinali di Copa del Rey. La semifinale contro il Real? Sarà una grande sfida, che arriverà nel momento cruciale della stagione, tra impegni di campionato e di Champions. Speriamo di raggiungere la finale, il Real oggi è diverso da quello affrontato in campionato".