Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha elogiato Messi, autore di tre gol nella vittoria odierna in casa del Siviglia (2-4). Ecco le parole dello spagnolo riprese dal Mundo Deportivo: "Dobbiamo fare tre ringraziamenti e mezzo a Messi, sia per la tripletta che per l'assist a Suárez. Abbiamo un giocatore superlativo, il migliore del mondo. Lo è non perché ha segnato tre gol, ma perché li fa sempre nel posto giusto e quando la squadra ne ha più bisogno".

Prossima settimana c'è la sfida con il Real Madrid, che ha contestato il calendario...

"Chiunque può lamentarsi, anche il Siviglia che ha giocato sia oggi che mercoledì in Europa League. Questo succede a tutti noi. Se il calendario cade così, è così".