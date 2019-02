Barça, Valverde verso il Clasico: "Messi in dubbio, deciderò domani"

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato in conferenza stampa in vista del Clasico di domani valido per l'andata delle semifinali di Copa del Rey: "Quella col Real è sempre una partita speciale, giocarla due volte lo sarà ancora di più. Messi? Non l'ho ancora visto, quindi non posso rispondere. Vedremo nell'ultimo allenamento le risposte che darà. Alla fine deciderò comunque io dopo aver ascoltato i medici e il giocatore stesso. Con o senza Leo però cambierà poco, l'idea sarà sempre quella di dominare e segnare tanti gol. Domani mi aspetto la miglior versione del Real Madrid, ma anche noi stiamo bene e proprio per questo mi aspetto una gara molto combattuta. Arthur? I giocatori determinano lo stile di gioco, lui è qua per questo. Col pallone fra i piedi è sempre sicuro, chiede sempre di essere servito e sta giocando in modo sempre più verticale. Vinicius? E' giovane e ha grande velocità, sta dando tanto al Real".