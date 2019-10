Barça, Valverde: "Vidal importante sia da titolare che a gara in corso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, parla di Arturo Vidal. Il cileno ha giocato ieri sera contro il Valladolid la seconda partita da titolare in campionato, trovando anche un bellissimo gol: "È ovvio che Arturo Vidal sia un giocatore importante. Lo ha dimostrato l'anno scorso e lo sta facendo anche in questa stagione. È chiaro che tutti vorrebbero giocare. Capisco anche che quando non succede qualcuno possa essere triste, ma rimane un giocatore importante sia da titolare sia quando entra a partita iniziata".