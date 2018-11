Barça, Valverde: "Vogliamo il primato per non dipendere da Tottenham-Inter"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV: "Sappiamo cosa può cambiare a finire primi o secondi. E il modo per arrivare davanti a tutti nel girone è vincere domani. In quel caso non dovremo dipendere dai risultati altrui. E non vogliamo rischiare di farlo. Il PSV? Sono imbattuti in campionato da 13 partite, hanno un'idea chiara di gioco, calciatori veloci e riconoscibili".