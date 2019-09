Per capire se Leo Messi sarà presente o meno mercoledì sera contro l'Inter servirà aspettare le ultime due sessioni precedenti la sfida del Camp Nou. Il Barcellona di Ernesto Valverde continua a sperare nel recupero della Pulce, ma di certezze al momento non ce ne sono. Chi quasi certamente non ci sarà è Ousmane Dembele, alle prese con un affaticamento. Con lui out anche Ansu Fati, il talentino che si è messo in mostra nelle ultime settimane. Questi due ko, nel caso in cui Messi non dovesse essere rischiato, regalerebbero la maglia da titolare ad un altro canterano come Carles Perez.