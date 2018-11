Barça, Vidal: "Adesso sono al 100% dopo i primi mesi difficili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha parlato in zona mista dopo la gara contro l'Inter, come riportato da La Tercera: "Spero davvero di vincere la Champions col Barcellona. I miei primi mesi al Barcellona? Mi sono integrato molto bene. All'inizio è stato difficile per un problema fisico, ma ora sono tornato al 100% e ho grande fiducia".