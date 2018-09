Barça, Vidal: "Il VAR deve aiutare, non determinare i risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha parlato dopo il pareggio di ieri contro il Girona, soffermandosi soprattutto sull'utilizzo del VAR: "Siamo tristi, meritavamo il successo. Una cosa come quella che è successa determina il risultato finale, non è possibile che succedano certe cose. Il VAR deve aiutare, non determinare un risultato. Il mio ambientamento? Non è difficile adattarsi al gioco del Barcellona per uno come me che ha giocato nel Bayern e nella Juventus".