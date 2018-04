Barcellona, 13 gol in Liga: El-Haddadi conquista il rinnovo coi blaugrana

© foto di Federico De Luca

Il Barcellona non vuole correre pericoli con Munir El-Haddadi. Come riporta Sport, i blaugrana avrebbero infatti iniziato le trattative per prolungare il contratto del giovane attaccante, attualmente in scadenza a giugno 2019. In questa stagione, in prestito all'Alavés, il classe '95 ha realizzato finora ben 13 reti e 7 assist in 34 presenze.