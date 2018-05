Barcellona, a breve incontro per il rinnovo di Umtiti: c'è ottimismo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la querelle sul rinnovo di Samuel Umtiti in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il club continua a essere molto ottimista sulla firma del difensore e la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con gli agenti del calciatore per fissare i principi dell'accordo per il prolungamento.