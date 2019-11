A gennaio, spiega il Mundo Deportivo, il Barcellona farà partire in prestito Carles Alena. Il talento prodotto della Masia non sta trovando spazio dopo un buon avvio coi blaugrana e proprio per questo il club ha deciso di mandarlo a giocare. L'idea è quella di cederlo in prestito, magari in Spagna, ma sullo sfondo resta il Tottenham che potrebbe pensare all'acquisto a titolo definitivo. La sua clausola rescissoria ammonta a 75 milioni di euro.