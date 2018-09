© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Barcellona ed Ernesto Valverde hanno rinviato a gennaio 2019 le discussioni sul nuovo accordo. Saranno importanti in questo senso le prestazioni della squadra nella fase a gironi di Champions e il girone d'andata di Liga. Ricordiamo che il contratto è in scadenza a giugno ma c'è l'opzione di rinnovo per una terza stagione.