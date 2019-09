Barcellona, a ottobre arriva lo spettacolo Messi10 del Cirque du Soleil

© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi, per molti, è il calcio. Per altri è anche qualcosa in più, e a dimostrarlo ci pensa nientemeno che il Cirque du Soleil. Ormai da un po' di tempo il celebre spettacolo circense itinerante, celebre per non fare uso di animali negli spettacoli, ha uno spettacolo dedicato alla Pulga argentina. A ottobre, poi, il Messi10 farà tappa proprio nella sua Barcellona. In Catalogna dunque sono già al lavoro per uno spettacolo che potrebbe essere indimenticabile. Con un numero totalmente dedicato all'asso argentino. Una divinità, da quelle parti.