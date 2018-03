Barcellona, a Siviglia con Messi: la Pulce in panchina. Out Busquets

© foto di J.M.Colomo

A Siviglia Messi ci sarà. Dopo aver saltato le due amichevoli dell'Argentina, la Pulce è arruolabile per la sfida di questa sera con il Siviglia. Difficilmente però l'argentino sarà impiegato dal primo minuti, soprattutto in vista della sfida di Champions League con la Roma. In attacco insieme a Suarez spazio a Coutinho e Dembelé. Ancora fuori Busquets, Valverde spera di recuperarlo per la sfida con la Roma. In mezzo al campo quindi spazio a Rakitic, Iniesta e Paulinho.