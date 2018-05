Barcellona, a volte ritornano? Thiago Alcantara finisce nel mirino

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo c'è da registrare il ritorno di fiamma del Barcellona per Thiago Alcantara. Il giocatore è cresciuto con i blaugrana, prima di trasferirsi al Bayern al seguito di Pep Guardiola nel 2013. Thiago non sarebbe contrario a un ritorno in Catalogna, soprattutto dopo l'acquisto dei bavaresi di Leon Goretzka.