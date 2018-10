Barcellona, Abidal: "Non presseremo Valverde per il rinnovo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il segretario tecnico del Barcellona Eric Abidal ha parlato così del futuro di mister Valverde ai microfoni della tv ufficiale del club: "Valverde ha un contratto e prenderà una decisione riguardo al futuro. Non vogliamo bruciare le tappe e non gli metteremo pressione. A un certo punto però l'allenatore dovrà decidere se continuare con noi perché, in caso di mancato rinnovo, dovremo cercare un altro tecnico".