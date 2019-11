© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Sport, il direttore sportivo del Barcellona Eric Abidal ha rivelato l’esistenza di contatti in corso per il rinnovo di Lionel Messi: “Per noi è un giocatore chiave. C’è un’opzione per rinnovare il suo contratto, ma so che il presidente sta parlando con i suoi agenti per chiudere il caso una volta per tutti. È qui da molti anni e credo che rimarrà ancora per molto. Sarà una sua decisione. Come dice lui, il Barça prima di tutto. È il migliore”.