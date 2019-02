Barcellona, Abidal: "Todibo già qui per proteggerlo. De Ligt? Vedremo"

© foto di Alessio Alaimo

Alla conferenza stampa di presentazione di Jean Clair Todibo in casa Barcellona era presente anche il direttore sportivo Eric Abidal, che s'è così pronunciato circa l'arrivo del giovane difensore/centrocampista e non solo: "E' un piacere presentare Todibo. Non ha molta esperienza, ma il nostro lavoro sta anche nello scovare talenti e lui di talento ne ha. Già ha giocato con il Tolosa ed è un calciatore chiave per l'Under 20 francese. L'accordo col Tolosa era per luglio, ma visto la situazione che lui stava vivendo lì era molto importante proteggere uno dei nostri calciatori e anticiparne l'approdo".

Sui tanti centrali in rosa: "Ne sono sei, è vero che sono tanti, ma abbiamo bisogno del maggior numero di soluzioni possibili. Abbiamo preso Murillo perché il Tolosa non voleva trattare per anticipare l'arrivo di Todibo. Ora spetterà a Valverde decidere. Todibo si allenerà con la prima squadra e l'obiettivo è che si ambienti in questi sei mesi e stia a contatto con i più grandi".

Aggiungere un settimo, magari de Ligt? "Ora ce ne sono già sei e parlerà solo dei nostri calciatori. De Ligt non lo è, appartiene all'Ajax. Vedremo cosa succederà".