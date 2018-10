Barcellona, ag. Malcom: "Non gli piace la situazione ma è motivato"

Junior Minguella, agente di Malcom, giocatore vicinissimo alla Roma in estate ma poi passato al Barcellona, ha parlato a RAC1 dell'attuale momento dell'esterno offensivo brasiliano: "Tutti i calciatori hanno bisogno di un periodo di adattamento e minuti da giocare per dimostrare il proprio valore. Lui finora non li ha avuti, quando giocherà dimostrerà il suo valore. Non gli piace la situazione, ma è concentrato e molto motivato".