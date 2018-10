Barcellona, al Clasico senza gli infortunati Messi, Umtiti e Vermaelen

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito i convocati del tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, in vista del Clasico di domani contro il Real Madrid: PTer Stegen, Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Denis Suárez, Coutinho, Arthur, Suárez, O. Dembélé, Rafinha, Cillessen, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Munir, S. Roberto, Vidal e Chumi. Fuori per scelta tecnica Samper e Aleñá, mentre per infortunio sono out Messi, Umtiti e Vermaelen.