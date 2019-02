© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jordi Alba, intervistato dopo il trionfale Clasico del Barcellona al "Bernabéu", ha detto la sua sul giovane talento del Real Madrid Vinicius, salito sul banco degli imputati per il numero di palle gol sprecate: "È un grandissimo giocatore che sta dando molto al Real Madrid nonostante la giovane età. Non è facile che in una squadra così importante sia un giocatore di 18 anni a creare le migliori occasioni e sia fra i migliori in ogni partita. Paragonarlo a Messi, che è il migliore al mondo, non gli fa bene".